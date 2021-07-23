Специалисты Полесского округа Госэкоинспекции в координации с представителями ГСЧС и гидрометеорологической службой Украины выехали на место разлива розового вещества недалеко от города Ровно.
Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства.
«По предварительной информации это могут быть агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки земель», - отметил Андрей Малеваный.
Он добавил, что обязательно будет сообщать общественности о результатах обследования, проведенного Госэкоинспекцией.
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