Специалисты Полесского округа Госэкоинспекции в координации с представителями ГСЧС и гидрометеорологической службой Украины выехали на место разлива розового вещества недалеко от города Ровно.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства.

«По предварительной информации это могут быть агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки земель», - отметил Андрей Малеваный.

Он добавил, что обязательно будет сообщать общественности о результатах обследования, проведенного Госэкоинспекцией.