Есть ли выход из лабиринта Минских соглашений? Своё мнение по этому поводу в программе «Развилка» высказывает политолог, блогер и бизнесмен Руслан Бизяев.

«Я рассматриваю изначальные Минские соглашения как Гордиев узел, который можно попробовать развязать, а можно разрубить. В той последовательности, в какой Минские соглашения были прописаны, выполнить их невозможно. Сколько граждан Украины выступает за особый статус Донбасса? Этот документ воспринимают как договор о капитуляции. Да, его можно протолкнуть, но это будет просто означать переход конфликта на новый уровень – ведь в головах всё останется. Рано или поздно костёр полыхнёт, а желающие подлить в него бензина всегда найдутся», - считает гость программы.

Он напомнил, как один из российских разработчиков соглашений Владислав Сурков публично признал: они были составлены таким образом, чтобы Украина могла только номинально контролировать эту территорию.

«Эти соглашения подписывали не для того, чтобы они были выполнены, а для того, чтобы они никогда не были выполнены. Проблему Донбасса сейчас нужно рассматривать через призму отношений между нашими странами. Если украинско-российские отношения будут перезагружены, перезагрузится и ситуация на Донбассе. А если нет, и она останется прежней. Здесь речь идёт не о тактических уступках, а о принципе», - подчёркивает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее этот политолог уже прокомментировал проблему Минских соглашений.

Также Politeka сообщает, что, по мнению политолога Максима Яли, администрация Байдена будет добиваться выполнения Украиной Минских соглашений.