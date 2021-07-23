Есть ли выход из лабиринта Минских соглашений? Своё мнение по этому поводу в программе «Развилка» высказывает политолог, блогер и бизнесмен Руслан Бизяев.
«Я рассматриваю изначальные Минские соглашения как Гордиев узел, который можно попробовать развязать, а можно разрубить. В той последовательности, в какой Минские соглашения были прописаны, выполнить их невозможно. Сколько граждан Украины выступает за особый статус Донбасса? Этот документ воспринимают как договор о капитуляции. Да, его можно протолкнуть, но это будет просто означать переход конфликта на новый уровень – ведь в головах всё останется. Рано или поздно костёр полыхнёт, а желающие подлить в него бензина всегда найдутся», - считает гость программы.
Он напомнил, как один из российских разработчиков соглашений Владислав Сурков публично признал: они были составлены таким образом, чтобы Украина могла только номинально контролировать эту территорию.
«Эти соглашения подписывали не для того, чтобы они были выполнены, а для того, чтобы они никогда не были выполнены. Проблему Донбасса сейчас нужно рассматривать через призму отношений между нашими странами. Если украинско-российские отношения будут перезагружены, перезагрузится и ситуация на Донбассе. А если нет, и она останется прежней. Здесь речь идёт не о тактических уступках, а о принципе», - подчёркивает Руслан Бизяев.
Как сообщает Politeka, ранее этот политолог уже прокомментировал проблему Минских соглашений.
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Также Politeka сообщает, что, по мнению политолога Максима Яли, администрация Байдена будет добиваться выполнения Украиной Минских соглашений.