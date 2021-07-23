Украинский астролог Влад Росс в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал о гороскопе Украины.

«Есть натальная карта Украины. Наша страна родилась 24 августа 1991 года в 17:59:30. Действительно, от нее нужно четко отталкиваться… Например, когда я увидел, что Марс входит в дом катастроф Украины, то я говорил, что во второй половине июля может быть какой-то взрыв», - говорит Росс.

Предсказание астролога сбылось – несколько дней назад в Ровно случился взрыв на заводе по производству азотных удобрений «Рівнеазот», в результате чего произошел выброс нитрозных газов.

«Но я и всегда говорил, что именно с 2021 года, как только Украине стукнет 30 лет, начнется экономический рост. И на тебе – тут уже китайцы предложили нам 2 млрд долларов инвестиций. Думают вообще 30 млрд потом вкладывать в дальнейшие возможности. Я думаю, тут же поедет Зеленский в Америку… Может, Америка что-то предложит», - сказал он.

По его словам, Юпитер – символ большого счастья, и именно в 2021 году он входит в дом финансов и больших возможностей Украины.

«Я думаю, что в момент рождения восходил Нептун и Уран в гороскопе нашей страны. Уран – это планета независимости и свободы. А Луна в Водолее. Луна в Водолее никогда не даст возможности Путину заграбастать нашу страну! Символ независимости и свободы – это Водолей. Всегда будет подниматься Майдан, всегда будут подниматься люди. Никогда Украина не станет марионеткой и шестеркой России!», - резюмировал Росс.

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