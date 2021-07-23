Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» объяснил, в чем разница между бывшим главой правления НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и его преемником Юрием Витренко.

«Это две разные концепции. Одна концепция подразумевает то, что наш «Нафтогаз» становится частью транснационального газового рынка и, соответственно, утрачивает свою субъектность, и мы всю оставшуюся жизнь занимаемся реверсом газа. Ну, нормальные герои всегда идут в обход. Витренко – это все-таки концепция, что рано или поздно надо выходить на прямые договора», - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что у этих двух концепций есть как сторонники, так и противники.

«Поэтому на данный момент ситуация зависла. С одной стороны, после введения «Северного потока-2» в строй, а также реализации политической концепции – меморандума, который подписали Ангела Меркель и Джо Байден – возникнет очень интересная ситуация вообще на европейском рынке газа и на нашем рынке газа в том числе. Встанет простой вопрос – что дешевле?», - сказал Бизяев.

Как сообщала Politeka, Бизяев назвал пять необходимых Украине реформ.

Также Politeka писала, что Чаплыга рассказал, согласится ли РФ сохранить транзит газа через Украину.