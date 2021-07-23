В минувшую субботу, 17 июля, в Одессе провели очередные скачки и разыграли призы среди лучших чистокровных верховых лошадей и скакунов рысистой породы. Одесситы, которые приходили на ипподром целыми семьями, смогли не только насладиться увлекательным зрелищем, но и попробовать настоящий узбекский плов, которым спонсоры одной из скачек угощали всех абсолютно бесплатно.

Об этом сообщает Бессарабия Информ.

К сожалению, из-за пандемии спортсменам долгое время приходилось соревноваться при пустых трибунах, а теперь, когда все ограничения сняты, сильная жара также помешала заполнить все зрительские места. Тем не менее, главные завсегдатаи и любители конного спорта не смогли остаться в этот день дома.

Начиная с 13:00 с интервалом в полчаса было проведено одиннадцать скачек, в каждой из которых приняло участие от 4 до 8 лошадей. Все они были по своему интересные и особенные, так как в них принимали участие лошади разных групп и жокеи различного уровня мастерства.

К слову, роль у жокеев на скачках наверное не менее важная, чем у лошадей. Ведь надо не просто суметь заставить коня мчаться быстрее соперников, но и сохранить ему силы в первой части трека, чтобы его хватило на финальный рывок.

По словам мастера-жокея Андрея Бебешко, с которым нам удалось пообщаться, кроме физической формы, необходимой в каждом спорте, нужно еще иметь «чувство пейса».

“Это значит ощущать насколько лошадь может развить свою скорость, и сколько она может дотянуть. Это не так, как машина: сел, дал в пол, и она уехала. Тут надо почувствовать насколько ее хватит”, – рассказал нам жокей.

Андрей Бебешко и его 6-летний конь Джет Стрим под №6 в этот день принимали участие во второй скачке под названием “Во имя Господа миров”. Это была спонсорская именная скачка, организованная киевским адвокатом Минтаевым Магомедом Умаровичем в честь памяти его брата Минтаева Насрудина Умаровича – чемпиона СССР по вольной борьбе, активного участника ликвидации аварии на ЧАЭС. По этому же поводу спонсор угощал всех желающих настоящим узбекским пловом.

Несмотря на то, что Джет Стрим целый год не участвовал в скачках, а из-за ошибки технического персонала стартанул самым последним, на финиш он пришел в первой тройке, отстав на доли секунды от первого и второго места.

“Хотел бы поблагодарить одного из лучших тренеров в СНГ Ягьяева Михтата Константиновича и всю команду за проделанную работу, которая бесценна. Удачи во всех благих начинаниях”, – оценил это достижение команды владелец Джет Стрима Минтаев Магомед Умарович.

Он также выразил благодарность организатору международных скачек чистокровных верховых пород лошадей на Одесском ипподроме.

“Пользуюсь случаем хотел поблагодарить главного организатора международных скачек чистокровных верховых пород лошадей на Одесском ипподроме, в лице Згары Константина Константиновича, который сделал большой вклад в развития конного спорта в Украине, а также жокей-клуб “Украина”, который достойно заявил о нашей стране на международной арене. Пример Константина Згары ярко показывает и прививает не только интерес но и любовь данному виду спорта. Я с честью принял от него эстафету проведения спонсорских именных скачек и хотел бы, чтобы это было хорошей традицией во благо развития национального конного спорта. А тот факт, что эти заезды мы посвящаем памяти самых близких наших людей, пусть будет подтверждением того, что мы действительно в это дело вкладываем душу. От благотворительности ещё никто не обеднел. Ценны слова, когда они подтверждены делами. Эту скачку я посветил в честь памяти о моем родном брате Минтаеве Насрудине Умаровиче – чемпионе СССР по вольной борьбе, который был активным участником ликвидации аварии на ЧАЭС, достойном сыне своего народа. Он для меня являлся отцом, братом и другом в одном лице, его поступки, жизненный путь всегда были четким подтверждением его как настоящей, честной личности”, – рассказал Магомед Умарович.

Отметим, что в этот день также состоялась скачка на Приз конституции Украины.

Следующие испытания пройдут на Одесском ипподроме 7 августа, одно из которых будет на приз жокей -клуба “Украина”.

Не отказывайте себе в удовольствии и приходите посмотреть на этот интересный вид спорта. Для тех, кто боится жары отметим, что зрительские трибуны защищены от солнца надежной крышей, а на территории работает кафе, в котором можно приобрести мороженное и прохладительные напитки.