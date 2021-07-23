20-21 июля в Киеве состоялся Первый открытый чемпионат по шахматам для детей Kyiv Chess Open (U16). Инициировал чемпионат нового формата Алексей Кавылин, Президент Киевской областной федерации шахмат

Партнером выступил Василий Хмельницкий, основатель фонда K.FUND и холдинговой компании UFUTURE. При том, что турнир детский, призовой фонд совсем недетский - 200 тысяч грн. А весь бюджет организации соревнований достиг полмиллиона! Все началось с того, что в начале года Алексей Кавылин был избран на должность руководителя федерации шахмат Киевской области. По словам Алексея Анатольевича – это было по просьбе друзей и коллег по шахматам. Федерации требовалась поддержка и систематизация работы.

Алексей Анатольевич с детства увлекается шахматами, дружит с международными гроссмейстерами и мировыми чемпионами. Когда начал разбираться, то ужаснулся. Ситуация с развитием некогда миллионами любимой игры критичная. Нет средств, мало международных судей, практически отсутствовали знаковые достойные турниры.

Не помогла даже мировая слава сериала «Ход королевы». Желание у ребят и родителей есть, а поддержки практически нет. Сами посудите, если ребенок заинтересовался шахматами, то все расходы по обучению, тренерам, спортивным командировкам ложатся на плечи родителей. И даже если талантливый ребенок становился чемпионом, то это кроме морального удовлетворения ничего не дает в Украине. Само собой, при такой позиции развития нет. Если сравнить с развитием, например, футбола, где инвестируются миллионы долларов, то прекрасной игре в шахматы не достается практически никакого внимания государства и спонсоров.

Чтобы принять участие в турнире, обычно с участников собирается членский взнос, и только тогда участник допускается к турниру.

При этом соревнованиями по шахматам прикрываются все спортивные празднества. Конечно, что думают некоторые – пусть придут со своими собственными шахматными досками, поиграют, вручим грамоты и все. Не нужно строить ни спортзалов, ни стадионов, ни бассейнов.

Мне захотелось на примере Киевской областной федерации шахмат поменять ситуацию к лучшему. Я обратился к своим единомышленникам, не бедным людям с прогрессивным мышлением. Первым откликнулся Василий Хмельницкий, предложил поддержать идею, предоставить локацию и дать часть денег в призовой фонд. Тогда же четко решили призовой фонд должен быть значимым, ну скажем 200 тысяч гривен, организация на уровне мирового стандарта и никаких взносов.

Поддержать нужно именно детские шахматы. Во-первых, это дети, они лучше всего принимают все интересное. Во-вторых, детские соревнования самые «живые» интересные и честные. Так и появилась идея Kyiv Chess Open (U16), провести решили в инновационном парке Unit.city. Прекрасная современная локация с огромными экранами, современными помещениями. Более того, к организации подключили, кроме традиционно опытных судей, и представителей федерации опытных менеджеров из бизнеса.

В итоге, моему счастью нет предела. Более 200 человек со всей Украины выявили желание принять участие в соревнованиях.

130 отобраны судьями самых рейтинговых участников. Все сделали абсолютно публично с трансляцией online.

Кроме денежных призов все смогли принять участие в прекрасных атракциях, угоститься сладким, поучаствовать в фотосессиях, дать интервью.

Эти ребята и их семья почувствовали себя настоящими звездами. Они придут в свои школы и расскажут, как своим умом и терпением заработали несколько тысяч гривен, а победитель получил 30 тысяч грн. Это важно. Мы решили, что теперь Kyiv Chess Open будет ежегодным.

Да, это не спонсорство, это меценатство. Нет засилия рекламных табличек, все внимание к игре. Но умные люди понимают – это инвестирование в будущее детей, семей, Украины в целом. И каждый, кто причастен к такому процессу, будет иметь свою эмоциональную прибыль. В ближайших планах - собрать в Украине мировых чемпионов и дать возможность всем любителям шахмат Украины приблизиться к мировому уровню.Мы уверены, что шахматы дадут прекрасную перспективу интеллектуальному развитию Украины.