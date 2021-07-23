В России уровень вакцинации населения выше, чем в Украине, но и заболеваемость там намного выше. Чем можно объяснить такой парадокс? Своё мнение по этому поводу в программе «Развилка» высказывает политолог, блогер и бизнесмен Руслан Бизяев.

«Действительно, в Украине вакцинация идёт медленнее, чем по ту сторону границы. Но дело в том, что в России ещё в начале года опросы показывали: около 50 процентов населения резко выступали против вакцинации. Тогда Россия входила в тройку лидеров в Европе по числу так называемых «антиковидников», её опережали только Франция и Германия. А самый прогрессивный регион в России в плане вакцинации – это Чечня. Рамзан Кадыров всем сказал вакцинироваться – и все побежали вакцинироваться. Но Чечню нельзя назвать типичным российским регионом, в других частях страны ситуация иная», - рассказывает гость программы.

По его словам, сейчас инфекционная ситуация в мире очень тяжёлая, просто в Украине она сейчас ощущается меньше.

«Я всем говорю: ребята, с «Дельтой» лучше не играться. Да, у неё меньше смертность, но она цепляет гораздо большее количество людей. Это огромная нагрузка на медицинскую систему. Кстати, умирают в основном от последствий коронавирусной инфекции, а не от неё самой», - отмечает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее кандидат биологических наук Ольга Маслова назвала вакцинацию основным способом для выработки коллективного иммунитета.

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Также Politeka сообщала, что в Одесской области в разгар курортного сезона отмечается всплеск заражения коронавирусом.