В новой программе «Главное» на канале «My.ua» политолог и политтехнолог Виктор Таран рассказал, когда можно ожидать начало российской агрессии.

«Если говорить про сухопутную операцию, то ее лучше проводить в августе-сентябре. Это с точки зрения многих факторов и перед собственными выборами могут сделать хорошее шоу, поднять рейтинги. Единственное, что сейчас РФ серьезно сдерживает от нападения, что это будет факт прямой агрессии против Украины и тогда можно будет на многих их проектах ставить крест, в том числе на запуске «Северного потока-2», - подчеркнул он.

Таран не уверен, готов ли Путин будет пойти на такой прямой конфликт, против которого уже Франция, Германия и Америка не смогут закрывать глаза. Он считает, что они пойдут другим путем, который озвучила Меркель, когда они будут заставлять Зеленского имплементировать формулу Штайнмайера, так называемый кластерный вариант России.

«Именно такой вариант вписывается в парадигму, которую сейчас выстраивает Европа, Америка и Россия. А для того, чтобы полностью понять картинку, надо смоделировать ситуацию и перенестись на восток - в Афганистан и Китай. В Афганистан после выхода Америки начал активно заходить Талибан, но по дороге они заходят в Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. И очень скоро удар Талибана приблизится к границам с Россией и им будет не до Украины, потому что надо будет думать, что делать там», - сказал он.

Таран добавил, что еще есть Китай, с которым Америка хочет воевать и им нужны союзники.

«И здесь Россия является идеальным союзником, но она будет ставить требование к Америке, что она поможет им с Талибаном и Китаем, а на замену получит Украину», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Пелюховского, что им даже Киев очень проблематично будет захватить, у нас очень сильная и патриотичная нация.

Также ранее для Politeka Пелюховский заявлял, что цель Путина - новый СССР.