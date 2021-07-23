Если Украине нужны дешёвые кредиты, то обязательно ли обращаться за ними именно к Китаю? Есть ли возможность получить их где-то ещё? Об этом в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказывает экономический эксперт Сергей Фурса.

«Дешёвые кредиты в мире найти можно, хотя они будут дороже китайских. И там уже есть особые условия: нужно, чтобы вы были прозрачны, чтобы вы сотрудничали с МВФ… А МВФ говорит: мы хотим, чтобы ваш госдолг не рос, чтобы наполнялся бюджет, а ещё сделайте судебную реформу и покончите с коррупцией. Это всё неприятно ограничивает украинских чиновников. А китайцы просто говорят без всяких условий: вот, возьмите деньги, отдадите через пять лет. Пусть даже сразу много денег они не дадут. В эту ловушку уже попали Шри-Ланка, Черногория, все страны Сахары. У них очень резко вырос государственный долг. Хрестоматийный пример – Черногория, страна с 600 тысячами населения, то есть полторы Троещины. На то, чтобы проложить в горах трассу на Белград, они взяли кредит на 800 миллионов долларов. Нужна ли была трасса? Наверное, нужна. Но размер кредита таков, что, если перевести его в украинские масштабы, он бы составил 40 миллиардов долларов. Понятно, что черногорцы отдать его просто не могут», - отмечает гость программы.

По его мнению, эта дорога обошлась для страны слишком дорого.

«Сейчас китайцы приходят в Черногорию и требуют отдавать им порт и другие объекты за долг. С китайскими кредитами такая угроза есть всегда. Ваш госдолг может вырасти, и вы перестанете контролировать расходы. На определенном этапе это очень приятно, но потом всё равно приносят счёт», - говорит Сергей Фурса.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Максим Яли рассказал, в каких аспектах Украина интересна Китаю.

Также Politeka сообщила, что военный эксперт Юрий Кочевенко прокомментировал шаги официального Киева в сторону Пекина.



