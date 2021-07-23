Финансист Сергей Фурса в программе “Субъективно с Яникой Мерило” рассказал, как работает корпоративное управление в Украине.

“Реформа корпоративного управления — это идея, которая появилась после Майдана. Это не украинская история, опять же, это в мире везде так происходит. В чем проблема. Есть госкомпании, которые действительно никогда не будут в ближайшем будущем приватизированы. Потому что святая корова, “Укрзализныця”, “Нафтогаз”. Это в принципе можно было приватизировать. В Америке всего 3 госкомпании, не надо. Я не знаю даже что это за три компании”, - сказал Сергей Фурса.

Он отметил, что если компании остаются в госсобственности, то на них могут влиять политики, получая с них прибыль, что является коррупционной проблемой.

“Было придумано сделать сито в виде корпоративного управления. То есть, независимых директоров. Вот есть акционер — Кабмин, есть правление. Между ними раз — прокладка в виде независимого наблюдательного совета”, - добавил Фурса.

По его словам, таким образом, Кабмин дает стратегию, а наблюдательный совет ее реализовывает. Это позволяет снизить влияние политики.

“Это работает, конечно же, не всегда. Мы видим, например, “Укрзализныцю”, очень сложно… На самом деле, даже как сито частично “Зализныця” работала”, - подчеркнул эксперт.

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