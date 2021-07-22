В четверг, 22 июля, в Киеве после реконструкции открыли приватизированный Центральный автовокзал
Об этом сообщила пресс-служба компании “Укрпас”, которая управляет автовокзалом и еще 23 автостанциями в Киеве и области.
По словам директора компании Максима Скляренко, ее цель - построить в Украине современный автостанционный бизнес с сервисом европейского уровня.
“Мы превратили Центральный автовокзал Киева в современный транспортный хаб, фактически “аэропорт для автобусов”, где пассажирам комфортно и безопасно, есть магазины, фудкорт, отель. Мы полностью изменили бизнес-модель, обеспечили прозрачные условия работы для перевозчиков и запустили онлайн-сервис по продаже билетов. А в ближайшее время предложим пакет IT-решений по управлению бизнесом для перевозчиков”, - рассказал Скляренко.
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По его словам, в модернизацию Центрального автовокзала вложили 100 миллионов гривен, еще 20 инвестировали в разработку IT-решений: омниканального сервиса по продаже билетов и автостанционного решения, которое включает автоматизацию процессов, диспетчеризацию, интегрированную базу данных рейсов, обмен данными с перевозчиками и другими автостанциями. “Укрпас” запустил онлайн-маркетплейс, где можно купить билеты на рейсы официальных перевозчиков по Украине и Европе. В развитие IT-составляющей в ближайший год инвесторы планируют вложить еще 70 млн гривен.
Сейчас на обновленном Центральном автовокзале увеличили количество платформ с 12 до 30, создали комфортные залы ожидания и фудкорт, установили эскалаторы, лифты и пандусы, сделали комнату матери и ребенка и отель на 34 номера.
Для безопасности пассажиров с 1 октября вход на платформы будет ограничен. Попасть можно будет только по посадочному талону с QR-кодом - он действителен для пассажиров и сопровождающих.
Директор “Укрпас” также отметил, что для дальнейшего развития отрасли необходимы законодательные изменения, которые восстановят регулирование работы автостанций и подтолкнут реформу пассажирских перевозок. Такие изменения, по словам Скляренко, поспособствуют привлечению инвестиций в инфраструктуру, обновление автобусных парков и более комфортные и безопасные путешествия для украинцев.
Киевский центральный автовокзал и еще 23 станции в столице и области были приватизированы в марте 2020. Главный автовокзал Киева реконструировали впервые за 60 лет. Развитием сети автостанций занимается компания “Укрпас”.