Психолог Ростислав Прокопюк рассказал в программе Сергея Дойко «Личность» об особенностях своей работы

«У меня специфика: я изначально даю годовую гарантию на свою работу. На свою промывку мозга даю гарантию, что мозг не загрязнится за год. Но я с пациентами договариваюсь: я вам обещаю на год, а вы через год придете и пообещаете мне на всю жизнь», - сообщает Ростислав Прокопюк.

Он также рассказал, почему специализируется именно на избавлении от зависимостей.

«Это не фишка, это то, в чем больше признаются. Я тридцать лет работаю в сфере зависимости, работаю с человеческим мозгом, с подсознанием. Я говорю: мне все равно, что испортить. Или испортить сигарету, или водку, испортить автоматы, наркотики – мне все равно. Для меня очень важно, куда вы меня впустите. Но наркотики - признаются единицы, алкоголь - признаются пару процентов, сигареты - признаются все сто. А это для меня важно», - признается он.

Главное условие - доверие между пациентом и психологом, отмечает он.

«Человек приходит, садится и должен меня впустить в подсознание. Если он не пустит - я не туда вступаю. Так, признаетесь, что вы пьете - я вступаю. Признаетесь, что у вас проблемы с наркотиками - я вступаю. Но таких людей единицы. Поэтому самое распространенное, что я делаю – это избавление от курения. Я не делаю то, куда меня не пустят. Вы можете прийти и признаться, но должны хотеть сами. Я придерживаюсь принципов кармы: не помогать тому, кто о помощи не попросит», - делает вывод Прокопюк.

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