Мир меняется и кластеризируется. И когда различные кластеры сталкиваются, между ними может быть недоразумение. О том, как это недоразумение можно преодолеть, в программе известного аналитика и писателя Алексея Толкачева «БДСМ Украина» рассказал философ и путешественник Евгений Ихельзон

«Меня, может, раздражает радио «Шансон» в такси. А я просто это слушаю, и все, потому что у меня нет больше возможности познакомиться с этим творчеством. Я считаю, что нам надо быть терпеливыми к любым проявлениям иначести, в том числе политической. Нужно понимание, что эти люди нам не враги. Они просто иначе думают», - рассказывает он.

Если есть враги – это Уголовный кодекс, или политическая ответственность, или уголовная, комментирует философ.

«Некоторые просто думают по-другому, некоторые играют роли. В Украине есть такая вещь, что некоторые люди играют политические роли, причем играют за разные команды, могут переходить из одной команды в другую. Публика от этого очень раздражается и нервничает. Некоторые персонажи просто за пределами добра и зла. Сегодня человек в ОПЗЖ, завтра в «Партии регионов», «Слуга народа», в блоке Порошенко, и он говорит совершенно разные нарративы, он в конфликте со своей совестью», - говорит Ихельзон.

К счастью, у нас есть большая прослойка людей, которая не интересуется всем этим, работает на огороде, в школе, утверждает он.

«Я часто сталкиваюсь с такими людьми. Им нужно сообщать новости, они не в курсе, когда даже происходит что-то важное. Я даже подозреваю, что пандемия не до всех дошло как новость. Некоторые люди просто тупо игнорируют всю входящую информацию», - информирует Евгений Ихельзон.

Напомним, Толкачев рассказал, как англичане манипулировали российским императором.

Также Politeka сообщала, что Толкачев рассказал, какое будущее нас ждет.