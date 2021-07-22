Страсть к игровым автоматам начинается тогда, когда у людей начинаются личные проблемы, финансовые проблемы. Об этом в программе Сергея Дойко «Личность» рассказал чешский психолог украинского происхождения Ростислав Прокопюк, специализирующийся на работе с зависимостями.

«Ваши долги, ваши ситуации, когда вы хотите что-то купить, но нет денег. И первый источник ваших денег - это автоматы. Вам кажется, что они вам дадут. Вы приходите, приносите ставку, автомат может так сработать, что вам две ставки даст. А потом начинается ваша трагедия. Потому что вы сыплете, сыплете, сыплете, но он не сыплет. Но потом сыплется ваше тело, сыплется ваша психика, сыплется ваш мозг», - говорит он.

Это уже не глупость, это зависимость, объясняет специалист.

«Над созданием этих автоматов работали лучшие специалисты. Там тактильная зависимость, глазная зависимость. Эта вся игра, все бега – оно очень работает на мозг. И там есть надежда, каждый автомат дает вам надежду. В Чехии, когда приходить к казино, такой «четырехлистник», травка с четырьмя листочками. У чехов это считается «про счастье», и эта барменша вам дает этот символический «четырехлистник»: дурак, на, играй дальше, на «про счастье»! Мотивирует, что это счастье. А это трагедия», - рассуждает Прокопюк.

Так же действует привычка к наркотикам.

«Первая давка - и все, путь в никуда. Спросите любого, кто принимает наркотики: «Все под контролем, со мной ничего не случится». Это самая страшная их ошибка. Они бегут от себя, убегают от реальности. И больше всего убегают от реальности алкоголики», - отмечает психолог.

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