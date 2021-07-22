Могла ли постсоветская Украина остаться нейтральной, и какая судьба ожидала бы её в этом случае? Своё мнение по этому поводу в программе «Романенко. Беседы» выказывает чиновник и дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый.

«В своё время Меркель сказала Ющенко, что членство Украины в НАТО более угрожает безопасности альянса, чем не-членство. Поэтому, естественно, она была и есть против предоставления нашей стране ПДЧ. Янукович провозгласил политику внеблоковости, но наше deep state не приняло эту политику. Причём Янукович, придя к власти, как раз разблокировал многие из тех решений, которые требовались для интеграции в ЕС, и которые блокировал Ющенко. Но тогда такие шаги рассматривались как элемент торга с Россией. Между прочим, я тогда ни разу не слышал, чтобы наши политики – конечно, за исключением обоих Майданов – призывали к членству в НАТО. Все понимали, что эту идею не поддерживало большинство народа», - считает гость программы.

Но, вспоминает он, Майдан ещё не успел закончиться, как его лидеры объявили, что это – разворот к членству в НАТО.

«Россия в дальнейшем строила свою политику в отношении Украины, исходя из её курса в НАТО. Если бы Украина с 1996 года вела себя как нейтральная страна, она бы использовала весь потенциал Будапешта. Но невозможно опираться на Будапешт, если ты вместе с одним гарантом ведёшь игру против другого. Да, действительно, Россия нарушила Будапешт, она – государство-агрессор, и мы должны требовать, чтобы она восстановила нарушенный порядок. Но в событиях 2014 года во многом виноваты мы сами, поскольку с 1996 года только в редких случаях вели себя как нейтральное государство», - настаивает Александр Чалый.

Как сообщает Politeka, ранее немецкий политолог Андреас Умланд заявил что в 1994 году Украину могли бы принять в НАТО в обмен на отказ от ядерного оружия.

Также Politeka сообщала, что политолог Максим Яли прокомментировал возможность отказа Украины от положений Будапештского меморандума.



