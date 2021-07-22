Украинцам не нужно ни смысла, ни цели, ни национальной идеи. Такое мнение высказал странствующий философ и журналист Евгений Ихельзон в программе «БДСМ Украина» Алексея Толкачева.

«Это не обязательно должен быть, - говорит он. - Возможно, что какие-то экономические вещи и удачная политика центра в отношении регионов в экономическом смысле, в смысле политическом, в смысле признания локальных региональных идентичностей могут дать больше и остановить центробежные тенденции. Надо дать всем максимально того, что они хотят, в рамках государства Украина. Но эти рамки надо определить, чтобы люди с ними согласились. Это и есть тот самый смысл».

До сих пор у нас всегда были попытки убедить тех, кто не согласен, и навязать им свое видение, продолжает он.

«Например, во время Порошенко или Януковича были попытки унифицировать страну. Я не думаю, что это вообще возможно. Внедрение совместных образовательных программ – это возможно. Общие экономические правила – это возможно. Лояльность центра к регионам, понимание проблем. Политическое давление из Киева ведет к экономическим неурядицам. Ведет к огорчению, плохому настроению у людей», - объясняет эксперт.

Поэтому избрание, например, Владимира Зеленского Президентом Украины имеет в этом смысле очень позитивный момент.

«Он является политически нейтральным персонажем. Когда его избрали, он казался таким политически нейтральным чуваком. Российско-ориентированные признавали его за своего, советско-ориентированные – за своего. Он просто успешный», - утверждает Ихельзон.

Напомним, мне особенно понравилось, когда Зеленский задал вопрос по поводу денег и кредитов, - Загородний.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев рассказал, как англичане манипулировали российским императором.



