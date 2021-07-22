Сегодня Украина пытается занять свою позицию в новом ландшафте мира. Подробнее об этом рассказал дипломат и бывший первый заместитель министра иностранных дел Александр Чалый в программе Юрия Романенко «Романенко Беседы»

Прежде всего гость программы комментирует общее недовольство попыток Украины попугать Соединены Штаты своим сотрудничеством с Китаем. «Я так не считаю», - говорит он в поддержку таких действий власти. Чалый объясняет, что сегодня можно наблюдать такие процессы, когда на всем мировом ландшафте меняется баланс сил, а потому и Украине не стоит стоять на месте.

В частности, он говорит о неэффективности сегодняшней модели экономического развития и интеграции в ЕС. Этот факт, по мнению дипломата, не требует доказательства. «Практически мы должны искать варианты экономического развития», - утверждает эксперт и добавляет, что пришло время поисков новых форм.

Попутно Чалый рекомендует обратить внимание на заявление МИД, имеющее две части. В первой, рассказывает он, речь идет о том, что евроинтеграционный и евроатлантический курс Украины подтверждено. «С другой стороны, существует вторая часть этого заявления, что при этом Украина оставляет за собой право сотрудничать с кем угодно», - сообщает дипломат.

Сегодня же, говорит он, складывается такая ситуация, что со своими проблемами по военно-политической безопасности Украина остается сама, а мировой ландшафт меняется. «Украина должна очень активно искать свое новое место в этой новой, зарождающейся, очень непростой, конфликтной, конфронтационной структуре большой геополитики», - заключает Чалый.

Как сообщала Politeka, Бизяев посоветовал прекратить геополитические конфликты и начать осваивать космос.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга заявил о первенстве национальных интересов государства.