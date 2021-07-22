Насколько нынешняя ситуация в Украине напоминает осень 2013 года? Своё мнение об этом в программе «Романенко. Беседы» высказывает политолог Виталий Кулик.

«Нужно напомнить, что евроинтеграция стала только поводом Майдана, а причина состояла в том, что у нас воровали будущее. Нам предлагали Таможенный союз с автократией, путинизацией и всем остальным, что входило в комплект. Есть ли что-то подобное сейчас? Я не верю слухам о «Большой сделке», но каких-то договорённостей по Украине Байден и Путин достигли. Сейчас внимание глобальных игроков к нашей стране снижается, а внимание России – увеличивается. В такой ситуации, если будет попытка силой навязать Украине франко-германские условия, то для Киева это станет равноценно капитуляции. И это, конечно, вызовет сильную реакцию со стороны наиболее активной части украинского общества», - отмечает политолог.

По его мнению, даже политические взгляды в этом случае не будут иметь значения: на протест выйдут и сторонники экс-президента Петра Порошенко, и его противники.

«Будет широкая коалиция различных политических сил и граждан. Если грамотно построить коммуникацию внутри протестного движения и убрать партийные флаги, это будет взрывоопасный коктейль. Он способен снести нынешнюю власть», - считает Виталий Кулик.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Максим Яли прогнозировал массовые протестные выступления этой осенью.

Также Politeka сообщала, что эксперт Игорь Попов назвал возможные причины этих выступлений.



