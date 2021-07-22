Чешский психолог украинского происхождения Ростислав Прокопюк рассказал в программе Сергея Дойко «Личность» о том, как дважды попал в чешскую Книгу рекордов.

«Вот висела у меня картина на стене: море, кораблик. Приходят люди, которые занимаются изделиями из шоколада, и им это понравилось. Спрашивают: а вы не хотите сделать такую же из шоколада? Делаем шоколадную копию. Когда я посмотрел, говорю: «Люди, вы сумасшедшие! Это совершенно!», - говорит Прокопюк.

Информацию о произведении направили в чешскую Книгу рекордов.

«Мне ответили: «Ничего подобного нет! Готовьте регистрацию». Приехал комиссар, пришел бывший министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек, который очень много помог Украине, и передал с комиссаром мне этот рекорд. Это было что-то невероятное - просто рекорд за картину из шоколада!», - вспоминает художник и психолог.

Картина была создана из 60-процентного бельгийского шоколада и натуральных красителей. Ее выставили на аукцион за 8000 чешских крон (около 350 долларов).

Второй рекорд был несколько проще, говорит он.

«Они уже заинтересовались тем, что я делаю, и спросили, могу ли я посчитать, сколько людей за тридцать лет у меня было? Я всю жизнь я куда-то переселяюсь: из области в область, из офиса в офис. Не знаю, почему, но коробки с фамилиями своих пациентов я везде таскаю. Видимо, там, наверху, говорил Бозя: «Подержи их!». И я это взял, перефотографировал, поехал в свой штаб и говорю: все, ничего не будет, наверное. А комиссар Книги рекордов посылает мне и-мейл, что он в шоке с того, что меня помнят через 20 и 30 лет. Да, это запись в Книгу рекордов, за наибольшее количество людей, которых я отлучил от курения за 30 лет», - рассказывает Прокопюк.

Как сообщала Politeka, 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.

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