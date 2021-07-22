Украинская власть должна задействовать все возможные рычаги влияния на Запад, чтобы получить надежные гарантии собственной безопасности после запуска «Северного потока-2»
Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов, пишет 048.ua.
«Украина должна задействовать все возможные рычаги влияния на западный политикум, чтобы гарантировать себе не просто компенсацию экономического ущерба, а, в первую очередь, гарантии нашей территориальной безопасности», - заявил Сергей Шахов.
По его словам, после того, как Россия получит альтернативный газопровод, ее ничто не будет сдерживать от полномасштабного военного вторжения в нашу страну.
Народный депутат отметил, что ЕС вряд ли сможет спасти Украину от экономических потерь, поскольку гарантировать транзит газа может только российская сторона.
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«Сейчас мы имеем только слова о том, что ФРГ«будет гарантировать продолжение транзита газа через украинскую ГТС». Интересно как, если Германия не является владельцем этого газа? Это очень похоже на такое привычное для европейских политиков высказывание глубокого беспокойства и отсутствие реальных действий. Если Россия внезапно прекратит транзит, что будет делать Германия? Как будут действовать США? Это те вопросы, на которые мы обязаны получить четкие и своевременные ответы», - подчеркнул нардеп.
Сопредседатель «Нашего края» приветствует совместное заявление Украины и Польши и то, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией относительно «Северного потока-2».
«В Польше и странах Прибалтики прекрасно знают, что такое Россия и какой она «надежный» партнер. Поэтому очень хорошо, что мы уже имеем совместное заявление украинского и польского МИД. Хорошо, что украинская дипломатия начинает формировать вопросы газопровода. Надеюсь, что Владимир Зеленский во время своего визита в США сможет донести до Джо Байдена, что «Северный поток-2» должен быть остановлен. Иначе есть серьезные причины полагать, что остановится государство Украина», - предостерег Сергей Шахов.