Украинская власть должна задействовать все возможные рычаги влияния на Запад, чтобы получить надежные гарантии собственной безопасности после запуска «Северного потока-2» Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов, пишет 048.ua. «Украина должна задействовать все возможные рычаги влияния на западный политикум, чтобы гарантировать себе не просто компенсацию экономического ущерба, а, в первую очередь, гарантии нашей территориальной безопасности», - заявил Сергей Шахов.

«Сейчас мы имеем только слова о том, что ФРГ«будет гарантировать продолжение транзита газа через украинскую ГТС». Интересно как, если Германия не является владельцем этого газа? Это очень похоже на такое привычное для европейских политиков высказывание глубокого беспокойства и отсутствие реальных действий. Если Россия внезапно прекратит транзит, что будет делать Германия? Как будут действовать США? Это те вопросы, на которые мы обязаны получить четкие и своевременные ответы», - подчеркнул нардеп.