В эту пятницу, 23 июля, в 18:00 на канале «А как на самом деле?» выходит очередной выпуск проекта «Юристы отвечают», в котором главной темой эфира станут волнующие многих украинцев семейные вопросы.

Об этом стало известно из анонса на канале «А как на самом деле?».

Гостем эфира станет адвокат, руководитель практики семейных и гражданских споров адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко.

Он расскажет о всех интересующих зрителей вопросах об алиментах, разводе, а также объяснит, как вернуть из-за границы ребенка, которого туда увез и не вернул один из родителей. Юрист расскажет, как нужно действовать, чтобы не потерять время и оперативно решить проблемы.

Во время трансляции каждый будет иметь возможность задать адвокату вопросы, касающиеся темы эфира, и получить краткую консультацию от профессионала.

Как сообщала Politeka, адвокат заявил, что судебная система у нас так сейчас устроена, что дела слушаются достаточно долго.

Напомним, Politeka сообщала, что Шишкин рассказал, кто готовил Конституцию Украины.