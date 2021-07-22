В эту пятницу, 23 июля, в 18:00 на канале «А как на самом деле?» выходит очередной выпуск проекта «Юристы отвечают», в котором главной темой эфира станут волнующие многих украинцев семейные вопросы.
Об этом стало известно из анонса на канале «А как на самом деле?».
Гостем эфира станет адвокат, руководитель практики семейных и гражданских споров адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко.
Он расскажет о всех интересующих зрителей вопросах об алиментах, разводе, а также объяснит, как вернуть из-за границы ребенка, которого туда увез и не вернул один из родителей. Юрист расскажет, как нужно действовать, чтобы не потерять время и оперативно решить проблемы.
Во время трансляции каждый будет иметь возможность задать адвокату вопросы, касающиеся темы эфира, и получить краткую консультацию от профессионала.
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