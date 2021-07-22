Украинский дипломат и чиновник Александр Чалый в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» объяснил, почему Украина подписала именно меморандум, а не договор о ядерном разоружении.

«С точки зрения международного права (это ст. 7 Венской конвенции о праве договоров) название международного договорного документа не играет никакого значения для его юридической сущности и для его юридической силы. Хотя на практике, бесспорно, договор считается более авторитетным документом, чем меморандум. И договор, как правило, по определению во многих конституционных юрисдикциях подлежит ратификации – и прежде всего в американской», - говорит дипломат.

По его словам, США и РФ настаивали на том, чтобы этот документ был как можно менее значимый и юридически, и политически.

«Почему мы пошли на такую формулу меморандума? Потому что мы четко понимали, что по праву международных договоров и с точки зрения международного права меморандум – это так же международно-правовой документ. Это азы международного права. Мы это понимали, и в этом был наш компромисс», - сказал Чалый.

Он отметил, что США настаивали, чтобы в английском языке слово «гарантии» переводилось как assurances, а не как guarantees.

«Но с точки зрения международного права и в русском – и тут мы русских продавили – и в украинском мы использовали слово «гарантия». А в конце меморандума есть четкое заявление, что он составлен на трех языках и все они равно аутентичные – то есть имеют одинаковую юридическую силу», - резюмировал чиновник.

Как сообщала Politeka, Чалый рассказал, как достичь конституционного консенсуса.

Также Politeka писала, что Чаплыга заявил, что Украина потеряла свой транзитный потенциал.