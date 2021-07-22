В течение 6 месяцев Госэкоинспекция рассчитала 196,6 миллиона убытков за нарушения в сфере защиты земель. Это наибольшая сумма среди других направлений, в которых ГЭИ осуществляет экологический контроль.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный, передает "Знай" со ссылкой на сайт ведомства.

Среди нарушений, которые фиксировала инспекция-загрязнение земель токсичными веществами, распашка прибрежно-защитных полос, а также самая острая для Украины проблема – засорение территорий отходами.

"Так, за пол года из – за нарушений в сфере обращения с отходами и химическими веществами инспекцией было составлено наибольшее количество административных протоколов-почти 8 тысяч. В частности, часто обнаруживаем, что территориальные общины не осуществили разработку Схем санитарной очистки населенных пунктов. Отсутствие этого документа приводит к неурегулированности обращения с отходами, засорению земель и их загрязнению опасными веществами. Как результат-ДЭИ начисляет убытки органам местного самоуправления, которые должны возмещать их за счет местных бюджетов», - отметил Андрей Малеванный.

Он привел один из наиболее показательных случаев – бездействие Барышевской поселкового совета, в рамках которого было выявлено засорение территории и рассчитан 9 миллионов гривен убытков. По данному факту было открыто Уголовное производство по статьям 239 «Загрязнение или порча земель» и 441 «Экоцид» Уголовного кодекса Украины.

«Сейчас по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН около 6,5 миллионов гектаров почв в Украине являются деградированными и непригодными для ведения сельского хозяйства. Одна из причин - именно массовые экологические нарушения.

Предотвращения загрязнения и засорения земель на местном уровне – это ключевая составляющая эффективной защиты плодородных территорий», - отметил Андрей Малеваный.