В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» политолог Виталий Кулик прокомментировал целесообразность и полноценность деолигархизации.

По словам Кулика, та борьба с олигархами, которую ведет Зеленский, не является полноценной.

«Это некие половинчатые решения. Это то, что я говорю о «трошкизме». «Трошки того, трошки сього». Такой «трошкизм» — он приведет к поражению целой политики», - рассуждает он.

На самом деле, говорит эксперт, компании олигархов сегодня попадают в санкционные списки. Он добавляет, что это раздражает олигархов и они опасаются следующих действий власти. «И это бьет по ним, это не просто страшилка. То есть, это некие неудобности, некомфортности, которые возникают для ведения бизнеса», - объясняет политолог. Следовательно, добавляет он, люди пытаются забыть о своих старых конфликтах и консолидировать свои силы.

Кулик предупреждает о возможном возникновении антипрезидентского конгресса, в чьих руках сосредоточатся ресурсы медийной сферы, политической и экономической. По его мнению, главная проблема в том, что деолигархизация касается олигархов точечно, а не всех сразу.

Как сообщала Politeka, Кулик рассказал, как президент Леонид Кучма создал олигархат в Украине.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк заявил, что наши олигархи стали в разы богаче.