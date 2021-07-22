В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» политолог Виталий Кулик прокомментировал целесообразность и полноценность деолигархизации.
По словам Кулика, та борьба с олигархами, которую ведет Зеленский, не является полноценной.
«Это некие половинчатые решения. Это то, что я говорю о «трошкизме». «Трошки того, трошки сього». Такой «трошкизм» — он приведет к поражению целой политики», - рассуждает он.
На самом деле, говорит эксперт, компании олигархов сегодня попадают в санкционные списки. Он добавляет, что это раздражает олигархов и они опасаются следующих действий власти. «И это бьет по ним, это не просто страшилка. То есть, это некие неудобности, некомфортности, которые возникают для ведения бизнеса», - объясняет политолог. Следовательно, добавляет он, люди пытаются забыть о своих старых конфликтах и консолидировать свои силы.
Кулик предупреждает о возможном возникновении антипрезидентского конгресса, в чьих руках сосредоточатся ресурсы медийной сферы, политической и экономической. По его мнению, главная проблема в том, что деолигархизация касается олигархов точечно, а не всех сразу.
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Как сообщала Politeka, Кулик рассказал, как президент Леонид Кучма создал олигархат в Украине.
Также Politeka писала о том, что Атаманюк заявил, что наши олигархи стали в разы богаче.