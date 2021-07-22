Депутаты должны нести ответственность за законы, которые они одобряют и которые только вредят государству и его гражданам. Так сказал общественный деятель Андрей Пелюховский в программе «Субъективно с Андреем Пелюховским».

По случаю гость программы вспоминает, как ему приходилось побывать в парламенте и пообщаться с депутатами в кулуарах. «Мне это напомнило рынок, по которому ходят барыги и в открытую договариваются за свои интересы», - прибегает он к сравнениям.

Итак, констатирует Пелюховский, депутаты принимают законы, которые идут только во вред государству, но никто никак за это не отвечает. «Те, кто за них голосовал, должны нести ответственность», - подчеркивает он и добавляет, что ответственность должна быть жестокой.

Эксперт считает, что депутаты должны ответить за все законы, которые приняли с момента провозглашения независимости и которые принесли государству одни убытки. Сюда же, говорит он, входят и «договорняки»: все знают, как депутаты продают свои голоса и как договариваются поддерживать бизнес-интересы друг друга.

Также Пелюховский негодует из-за двухлетнего невыполнения обещаний действующей власти, которая, к тому же, имеет монобольшинство в парламенте. «Мира нет, безработица увеличивается, остатки предприятий распродаются, по земле ударили», - говорит гость программы.

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