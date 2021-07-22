Странствующий философ и журналист Евгений Ихельзон в программе «БДСМ» Алексея Толкачева рассказал об идентичности украинцев.

«Большинство из нас идет натуральным путем: ни во главе государства, ни в середине, ни в среде. У нас нет не то что системности – у нас нет ничего общего, чтобы держало бы нас. Цитаты Любомира Гузара имеют смысл только во Львове, немножечко в Киеве. Далее люди просто не понимают, что он хотел сказать, и кто это такой», - отмечает он.

Мы упираемся в проблему, что никто украинцам не может навязывать ничего, потому что они очень свободны. А сами они производить мало что хотят, продолжает философ.

«Идентичность невозможно сформировать директивными методами, она формируется сама. Ее надо понять. Чем навязывать какие-то образы идентичности, лучше эту идентичность пытаться понять в том виде, какой она есть», - говорит Ихельзон.

Он убежден: «Нельзя формировать свою идентичность на том, что Украина – не Россия. Я сегодня прочитал, что в метро свинтят таблички, сделанные в России. Возможно, это надо было сделать давно и тихо. Но делать об этом новости – это опять на ту же болезненную тему, что таким образом формирует нашу идентичность. Но с точки зрения человечества это выглядит смешно. Мы иногда делаем смешные вещи, которые нам кажутся очень важными, патриотическими», - рассуждает он.

Напомним, Украинцы – естественное сообщество, которое не любит иерархию, - Винницкий.

Напомним, Politeka публиковала, что Украина заслужила быть в ЕС и НАТО больше, чем некоторые страны участницы, - Загородний.



