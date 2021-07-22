Дипломат и бывший первый заместитель министра иностранных дел Александр Чалый в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, как он оценивает изменения во внешней политике Зеленского и его резкие высказывания.

Александр Чалый отметил, что нынешняя внешняя политика президента Украины Владимира Зеленского является успехом.

“Прежде всего, я ее оцениваю, как успех внешней политики Зеленского. Именно новых форм внешней политики, которую он реализовал в последнее время. Скажем, за последний месяц. Зайдя в тупик и следуя тем рекомендациям, которые ему давали традиционные дипломаты, которые вокруг его консультируют, в отношении членства в НАТО, ЕС, ПДЧ, что это вот-вот будет. И когда президент понял, что этого нет, он интуитивно начал искать выход из этого положения”, - сказал Чалый.

По его словам, поскольку самым сильным оружием Владимира Зеленского является креативность и искренность, то он поставил некоторые вопросы прямо и не дипломатически.

“Это был определенный риск, но в его положении это было абсолютно правильное решение. Несмотря на то, что многие его критиковали за это. В результате он был услышан, он получил возможность контактировать и с Меркель, и будет иметь возможность контактировать с Байденом. Он поднял ставки в позиции Украины. Вернее, он не отходил от запросной позиции Украины”, - добавил дипломат.

Он отметил, что у Владимира Зеленского есть инструменты, чтобы тормозить договоренность Германии и США.

“Зеленский сейчас может либо смягчить нашу запросную позицию, подождать результата, либо может настаивать на нашей запросной позиции. И это тогда испортит эту договоренность… Нам надо учиться говорить о своих прагматичных национальных интересах. Говорить о них прямо, не стесняясь, и максимально добиваясь результата прагматичного. Потому что Германия нам и показывает — какие бы не были разговоры о ценностях, но в конце-концов побеждают прагматичные национальные, часто связанные с экономикой интересы”, - подчеркнул Чалый.

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