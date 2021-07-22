Согласно одному из вариантов развития событий после запуска Северного потока-2 украинская ГТС будет поставлять водород. Так сказал политолог Руслан Бизяев в программе «Прогноз».

Как сообщает Бизяев, Россия с Германией договорились о транспортировке через Северный поток-2 не только газа, но и водорода. Об этом, добавляет он, заявляла и сама Меркель: Северный поток-2 станет частью европейской водородной экономики.

В то же время политолог напоминает о заявлении Макогона, профильного главы «Нафтогаза»: «Мы будем готовы в течении 10 лет к тому, что надо будет по нашей ГТС транспортировать водород или биотопливо». Итак, говорит Бизяев, возможно, украинская ГТС подключится к этому процессу и будет поставлять водород.

С другой стороны, он сомневается в таком раскладе событий. «Скорее всего, природный газ, а на выходе из него получать водород. В любом случае нам от этого уже не жарко», - рассуждает Бизяев.

По его словам, все равно возможна реализация двух политических сценариев. Эксперт объясняет, что согласно первому Байден с Меркель решили нажать на Путина, профинансировать Украину и оставить ей транзит. Согласно другому, говорит он, с Путиным будут договариваться для сохранения транзита через территорию Украины после окончания контракта с «Газпромом».

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что с Северным потоком-2 Украине повезло, газ все равно будет идти по ее ГТС.

Также Politeka писала о том, что то, что Бортник прокомментировал договоренности Германии и США по Северному потоку-2.



