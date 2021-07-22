Политолог Руслан Бизяев в прямом эфире программы «Прогноз» рассказал, зачем Германии Северный поток-2. По его словам, Германия хочет закрепить свои лидирующие позиции в Европе, став ключевым газовым хабом.
«Германия отстаивает не что-либо, а право быть ключевым газовым хабом на территории Европы и за это немцы пасть порвут. Вопрос не в Меркель или в другой фамилии, а вопрос в принципе. Германии хочется остаться локомотивом европейской экономики», - отметил Бизяев.
По словам эксперта, Северный поток-2 нужен Германии, чтобы стать главной страной-распределителем газа по территории Европы. По его мнению, таким образом, Германия хочет полностью закрепить за собой лидирующую позицию в Европе.
«Политический центр Европы – это Франция, а экономический – Германия. А все эти движения Польши, особенно закупки 250 танков «Abrams» в обход европейских правил (дестабилизируют, - ред.). В Евросоюзе существует правило, что вооружение можно закупать только у европейских производителей», - подчеркнул Бизяев.
Как отметил эксперт, Европа переживает экономический кризис, поэтому Германии важно крепко закрепиться, учитывая ещё определенные решения других стран (например, Польши), которые показывают, что происходит некая дестабилизация.
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