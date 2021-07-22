Политолог Виталий Кулик в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, как президент Леонид Кучма создал олигархат в Украине.

“Кучма был отцом-основателем олигархата, но с другой стороны — он был человеком государственного мышления. А с третьей стороны — он понимал функционирование всего этого олигархического консенсуса. Он реально способствовал его созданию. Да, он был авторитетом для них. Он позволил возникнуть ФПГ — финансово-промышленным группам. Которые были обязаны и своим становлением, и эксклюзивному состоянию, именно Кучме. Он был третейским судьей”, - сказал Виталий Кулик.

Он отметил, что Зеленского не считают чем-то равноудаленным от всех групп, и человеком, который способен предлагать общие правила игры.

“Это вызывает раздражение. И готовность объединиться для того, чтобы сбить спесь и вот этот шапкозакидательский тон с Ермака и “ко”. Другой вопрос, насколько понимают риски на Банковой. Насколько там розовые очки приросли к телу”, - добавил Кулик.

Как сообщала Politeka , Атаманюк заявил, что наши олигархи стали в разы богаче .