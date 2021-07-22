Сегодня 22 июля пройдет конкурс на пост начальника Гогеокадастра Одесской области и вероятный победитель Надежда Гребенюк неделю как набирает помощников

Как сообщает "Политрада" со ссылкой на телеграм канал Ирочка расскажет, сейчас Надежда Гребенюк активно консультируется и приценивается к прайсам рынка земли.

Надежда Гребенюк на 100% человек Дьякова.

Сергей Дьяков - долгое время его называли «смотрящим» за Кадастром в Одесской области. Он являлся фактическим владелем группы землеустроительных компаний «ИнАгро». Эти компании фигурировали ряде коррупционных скандалов. А в 2019 году НАБУ начало расследование относительно злоупотреблений Одесского Госгеокадастра и «ИнАгро». И даже, не смотря на то, что официально Дьяков не занимает никакой пост, все по-секретику знают, что без его согласования не решается ни один серьезный земельный вопрос.

Надёжа Гребенюк до недавнего времени была директором ЧП «Геозем 8». Компании очень близкой к Дьякову.

Кстати, самые злые языки рассказывают, что Надежду Викторовну только недавно отмазали от уголовного производства.