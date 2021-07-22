Политолог Руслан Бизяев в прямом эфире программы «Прогноз» рассказал, сколько должна прогонять газа наша ГТС, чтобы работать безубыточно. По его словам, Запад хочет выделить нам миллиард на развитие возобновляемой энергетики.

«Чтобы наша ГТС работала хотя бы безубыточно, необходима транспортировка в год примерно 40 миллиардов кубов. Я нигде пока не слышал об этой цифре. Гуляют цифры 20, 25 и 30 миллиардов кубов в год», - отметил Бизяев.

Эксперт рассказал, что существует вариант развития событий, что Германия и США готовы выделить миллиард, но не указали какой валюты.

«Это не компенсация за Северный поток-2, это не просто выделение денег, а это часть работы над тем, чтобы Украина за ближайшие 5-7 лет максимально продвинулась в вопросе возобновляемой энергетики. И на это действительно дадут миллиард», - подчеркнул Бизяев.

Как отметил эксперт, представители Запада забыли добавить, что остальные миллиарды Украина должна найти каким-то образом сама.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал, как Украина торгуется с Европой .