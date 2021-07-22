Украина дальше торгуется с Европой. Подробнее об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в программе Руслана Бизяева «Культ Личности».

По словам эксперта, Украина не дала Западу установить над собой внешнее управление, но она продолжает торговаться. Попутно он сравнивает Украину с политическим Афганистаном: захватить - можно, управлять - нет.

Это касается, говорит Бортник, даже, например, поправок в судебной реформе. «Там еще столько всего закопано. Я только один элемент подскажу: например, новый запуск судебной реформы возможен только если есть действующий глава Высшего совета правосудия. Он ее запускает», - рассказывает эксперт и добавляет, что председателя ВР пока нет и, когда будет, - неизвестно. Правки, отмечает он, касаются также в частности того, что при создании Высшей квалификационной комиссии судей доминантная роль отводится западным экспертам.

Бортник отмечает, что украинская власть с 2014 года очень хорошо научилась использовать мелкий шрифт и своей бюрократией обставлять западных партнеров. «Хотите вы? Нате, вот вам. Но потом мы где-то маленьким шрифтом пропишем все то, что все ваши реформы, все ваши деньги, которые вы тратите здесь, обнулит», - объясняет он.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал, как бы он оценил работу Верховной Рады с начала года.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал, ожидать ли этой осенью отставки Дениса Шмыгаля с поста главы правительства.