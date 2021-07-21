Фриланс - это вершина моделей трудоустройства. Так сказал украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Будущее», рассказывая об изменении системы трудоустройства на протяжении истории.

Как говорит гость программы, будущее за фрилансерами. Но он отмечает, что человечество не сразу дошло до этой модели трудоустройства.

Сначала, рассказывает Балашов, было рабство, но со временем оно отошло в прошлое. «Рабство ушло по экономическим причинам – оно стало нерентабельным и проигрывало свободному труду», - говорит эксперт. Когда люди стали свободными, отмечает он, появилась зарплата, а это мотивация работать лучше и больше. Кроме этого, замечает предприниматель, свободный человек имеет еще одно существенное преимущество над рабом: работодатель не должен его содержать.

Как он объясняет, с фрилансерами ситуация еще больше отличается: теперь нет необходимости содержать и штат. «Компании уже не надо содержать штаты – она будет взаимодействовать с фрилансерами», - подчеркивает он и добавляет, что в таком случае компания дробится. Балашов отмечает, что крупные компании становятся мелкими инстанциями.

«Фрилансерам мы не платим за их сидение – мы платим им за конкретную задачу», - объясняет эксперт и добавляет, что нанимать сотрудников тогда можно хоть со всего мира.

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