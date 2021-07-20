Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Будущее» высказал свою позицию о Зеленском. По его словам, он нравится Западу.

«Сформировался общий образ отличного парня. Сейчас на уровне Меркель и Байдена – они как его мама и дедушка. Они на него смотрят и думают – «Классный парень, смелый». Они его хвалят наверняка, они ему подсказывают – «Давай, дави дальше олигархов, а мы тебе поможем: мы тебе дадим денег, не переживай», - отметил Балашов.

По словам эксперта, Зеленский за счёт своей специфики взаимодействия с другими людьми создает себе приятный образ. По мнению Балашова, это нравится нашим партнерам, и они видят в нём перспективу.

«Договорились о Северном потоке-2 с Меркель, и они учли интересы Украины. Я думаю, что будет колоссальная помощь Украине, потому что их абсолютно устраивает Зеленский. Зеленский для них идеальный сын», - сказал Балашов.

Как отметил эксперт, Запад тепло относится к Зеленскому и с помощью его показывает свои политические тенденции помощи другим странам.

Как сообщала Politeka, Балашов объяснил, для чего политикам суды и шум вокруг них.

Также Politeka публиковала слова Балашова: Победители не только получают призы в виде денег.