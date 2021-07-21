Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, кто такие поставщики последней надежды и объяснила, в каких случаях на них будут переводить потребителей.

«До осени нас переведут на поставщика последней надежды», - сообщает Завальнюк.

Она объяснила, что, согласно решению НКРЭКУ, переводить будут тех потребителей, которые заключили договора с поставщиками, у которых не оказалось возможности закупить газ, и у которых нет возможности обеспечить транспортировку газа от поставщика к потребителю.

Кроме этого, Завальнюк объяснила, что подразумевают под поставщиком последней надежды на рынке природного газа, которым, в частности, 10 июля Министерство энергетики определило ООО ГК «Нафтогаз Украины». При этом, отметила журналистка, на конкурс предложения подали три компании, одна из которых не была допущена.

«ГК «Нафтогаз Украины» предложила самую низкую цену - 2711,86 грн за тысячу кубометров с НДС с наценкой 0%. Согласно постановлению Кабмина №529 от 25 июня 2020 года, члены конкурсной комиссии выбирают победителя путем голосования за кандидата, который предложил самую низкую цену газа, по которой поставщик «последней надежды» поставляет газ потребителю», - рассказала журналистка.

По ее словам, цена рассчитывается по формуле с четким определением размера наценки ПОН и должна быть не выше 20% максимальной цены, сложившейся на рынке природного газа за предыдущий месяц. Так, говорит журналистка, поставщик «последней надежды» - компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса.

«Таким образом «Нафтогаз» как поставщик будет продавать газ в первую очередь своим компаниям, и это не монополия, а абсолютно законный бизнес», - заявила Завальнюк.

По словам журналистки, устанавливать цену транспортировки и стоимости газа тоже можно как угодно, несмотря на то что в «Нафтогазе» пообещали стабильный тариф на уровне 7,96 без поставки.

«Эта сумма будет меняться и, как показывает практика, никто ничего изменить не сможет. Областные тепловики останутся в стороне, их уже вывели с рынка, а нам с вами будут поднимать тарифы и дальше», - заявила Завальнюк.

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