Следует ли ожидать этой осенью отставки Дениса Шмыгаля с поста главы правительства? Вопрос в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассматривает политический эксперт Руслан Бортник.

«Отставка Шмыгаля осенью практически неизбежна. Его уберут, он до сих пор сохранялся только потому, что был никому не интересен. После визита в США и тарифных проблем вполне возможно, что Шмыгаль станет новой разменной монетой или козлом отпущения. Его отставка поможет выпустить пар в условиях кризиса. Избежать этого кризиса не поможет даже германская компенсация за «Северный поток-2», ведь в таком деле любая полноценная компенсация возможна только в результате переговоров с Россией. Но ни США, ни Германия с ней таких переговоров даже не ведут. Да и зачем это России? И что Запад сам по себе может предложить Украине? 140 миллиардов по «плану Маршалла»? Это нам обещают уже который год. Кстати, американская помощь Афганистану за двадцать лет составила 850 миллиардов долларов», - отмечает эксперт.

Но теперь, отмечает он, американцы спокойно уходят из Афганистана, поскольку утратили интерес к нему.

«Украине США на практике дали хорошо если 10 миллиардов долларов. Вы думаете, американцы будут бороться за десять миллиардов, вложенные в Украину? Западные партнёры не могут нам предложить ничего, кроме обещаний», - говорит Руслан Бортник.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт прокомментировал возможность того, что правительство возглавит Алексей Любченко.

Также Politeka сообщала, что Бортник выражал уверенность: осенью в Украине будет уже другой премьер-министр.