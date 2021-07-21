Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым рассказал, как бы он оценил работу Верховной Рады от начала года.

Руслан Бортник рассказал, какую оценку можно поставить Верховной Раде за первое полугодие по пятибалльной шкале.

“Я бы этой Верховной Раде поставил три с плюсом, или четыре с минусом. В принципе, Верховная Рада работала. В принципе, она даже была полем для диалога. В Верховной Раде нет фракции, которая бы не стала соавтором принятого закона. Я говорю с одной стороны. То есть, руководство Верховной Рады — Разумков справляется с этой частью работы. Но поскольку эта Верховная Рада является продолжением монобольшинства, продолжением власти — видим качество законов”, - сказал Бортник.

По его словам, вопросы, которые рассматривались в Верховной Раде — вызывают глубочайшую грусть

“Верховная Рада работала быстро, громко, давала много шума и дыма, но вхолостую. Она никуда не ехала. Потому что вопросы мира и войны, вопросы борьбы с коррупцией, вопросы повышения благосостояния граждан — все то, что реально, этой Верховной Раде было недоступно. Она эти вопросы или не рассматривала, или только имитировала рассмотрение этих вопросов”, - добавил Руслан Бортник.

Он отметил, что в парламентско-президентской стране — Верховная Рада не двигала государство вперед, и не была главным государственным органом.

Как сообщала Politeka, Спиридонов назвал решения, в которых Верховная Рада слишком турбулентная.

Также Politeka сообщала, что Николай Томенко заявил о внеочередном заседании ВР во время каникул: “Не имели права принимать никакого решения”.