Положение Церкви в современном мире требует от христиан большей твердости и стойкости в следовании своим принципам и отстаивании их.
Как пишет Знай.юа со ссылкой на Центр информации УПЦ об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем телеграмм.
«Многие воцерковлённые православные христиане считают, что исповедовать Христа перед людьми — значит, открыто и постоянно демонстрировать свою веру. Другие уверены, что в этих словах речь идёт исключительно о гонениях на Церковь, во время которых и надо исповедовать Христа, а значит в остальное время никакой «демонстрации» быть не должно, так как верить нужно «втайне», — подчеркнул владыка Виктор.
Он объяснил, что ни то, ни другое понимание не совсем точно и правильно отражает смысл того, что значит «исповедание» Христа.
«Демонстрировать свою веру напоказ, подчёркивать её при каждом удобном случае не нужно. Но, с другой стороны, и скрывать её от „посторонних глаз“ тоже не стоит. Вера в Бога — это естественное состояние души христианина. И если он будет жить так, как должен (исполнять заповеди, любить Бога и ближних, удаляться от греха и творить благо), то это и будет настоящим исповеданием Христа перед людьми», — сказал епископ Виктор.
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Архиерей подчеркнул, что многие верующие Украинской Православной Церкви на своем примере показали исповедание веры.
«В Украине, где на Церковь оказывается немалое давление, даже просто быть её чадом — уже исповедование. А тем более, когда речь идёт о защите своих храмов, терпении оскорблений и физического насилия. Многие наши соотечественники на своём собственном примере и опыте показали нам, что значит быть исповедниками», — отметил владыка.
Епископ Виктор призвал помнить, что «когда мы слышим слова Христа о необходимости исповедовать свою веру в Него перед людьми, то давайте помнить, что какие бы испытания нас не ждали из-за этого, в конечном итоге Сам Господь исповедует нас перед Своим Небесным Отцом».