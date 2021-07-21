Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал об Украине и компенсациях. По его словам, Украина никогда не получала компенсации, но в случае с Северным потоком-2 нам повезло – газ всё равно пойдет по нашей ГТС.

«За всю историю Украины мы не получили ни одной компенсации. Мы получили компенсацию за то, что мы отдали ядерный потенциал стоимостью на то время в 170 млрд долларов. Если бы было хоть маленькое зерно патриотизма, профессионализма и любви к своему народу у Кравчука, неужели мы не могли получить льготные кредиты и компенсацию?», - отметил Атаманюк.

Эксперт рассказал, что между Украиной и Ираном готовился контракт на постройку АЭС, но США предложили в обмен на отказ компенсацию. И в итоге, когда Украина отказалась, фактическая компенсация, по его словам, составила 20 тысяч долларов, хоть и обещали 200 млн.

«Контракт забрали россияне, построили и заработали. Поэтому никакой компенсации не будет (за Северный поток-2, - ред.). Компенсации не будет, но не все так плохо из-за внешних факторов, независящих от нашего руководства. В силу того, что мы богатая страна, которую любит Бог, у нас будет загружена газотранспортная система», - подчеркнул Атаманюк.

Как отметил экономист, потребление газа в Европе растёт, поэтому наша газотранспортная система после достройки Северного потока-2 всё равно продолжит распределять газ в Европу.

Как сообщала Politeka, Атаманюк раскритиковал кадровую политику наблюдательных советов .