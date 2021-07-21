Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, президент Всемирного конгресса крымских татар Рефат Чубаров в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» рассказал о реальном способе возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. Он отмечает, что для этого не нужно проводить военную операцию, а можно вернуть украинские территории мирным путем.

Тем более, что подобный факт в истории уже был: после революции 1917 года Ленин «отпустил» Финляндию. Сегодня это одна из самых развитых стран мира.

«Вспомните еще в 1991 году: распад СССР, который позволил, как минимум, 15 тогдашним союзным республикам объявить свою независимость. Из них три: Литва, Латвия, Эстония восстановили свою независимость в прямом смысле, поскольку они и считали себя оккупированными, аннексированными с 1940 – 1945 годов», - говорит Рефат Чубаров.

Он объясняет свою позицию так: «Поэтому, когда кто-то хочет услышать конкретно, а как это без войны восстановить суверенитет над Крымом, над отдельными районами Донецкой и Луганской областей, которые мы сегодня не контролируем, там бандиты, которых опекает Россия, - я говорю, что есть один способ. Просто надо привести современную Россию к моменту распада. Я не хочу сказать, что это произойдет завтра, что это так легко сделать. Но сегодняшний мир способен осуществить такие формы давления на Россию, чтобы Россия выбирала между тем, уйти с оккупированных территорий не только Украины, но и освободить грузинские территории и не вмешиваться в молдавские дела. Особенно для нас – уйти из украинских земель», - рассуждает лидер крымскотатарского народа.

Он подчеркивает: «Необходимо привести Россию до такого состояния, чтобы перед ней просто нависла угроза распада. Это возможно сделать».

Напомним, Politeka сообщала, что Тарас Чорновил считает законопроект о коренных народах декларативным.