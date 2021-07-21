Присоединение США к Нормандскому формату ничего существенного не изменит. Так сказал военный эксперт Юрий Кочевенко в программе «Что дальше?» с Мирославой Бобровский на канале «Знай24».

Кочевенко считает, что США, присоединившись к Нормандскому формату, ничего не изменят, хотя украинцы об этом часто мечтают.

Как говорит эксперт, война на Донбассе - это двусторонний конфликт и только. «Россия напала на Украину, и мы воюем… И только эти две стороны могут эту ситуацию между собой решить», - объясняет он. Тем не менее, Кочевенко не отрицает необходимость вводить санкции, оказывать давление и пользоваться помощью посредников.

Но он подчеркивает, что России нужно нанести достаточно сильный удар на экономическом, дипломатическом и других уровнях, чтобы она наконец отпустила Украину. И ни о каком компромиссе, говорит гость программы, речь не идет, когда само существование государства под угрозой.

В то же время Кочевенко возмущается из-за того, что Украина так сильно рассчитывает на внешнюю помощь. «Вот, мы постоянно говорим: «А что Меркель, что Макрон, что Трамп, Байден»? А кто лучше, Трамп или Байден?», - говорит он. Вместе с тем, отмечает эксперт, свои проблемы нужно решать самостоятельно, а потому пора перестать оглядываться по сторонам.

Также он советует использовать все возможности для решения конфликта. «Даже не только возникающие, а и самим создавать какие-то возможности на международной арене для формирования антироссийской коалиции», - рассуждает Кочевенко и добавляет, что можно создать единый фронт, который будет простираться от Каспийского до Балтийского моря.

Как сообщала Politeka, Карижский заявил, что Украина сбросила ответственность за свой суверенитет на других.

Также Politeka писала о том, что Телиженко посоветовал поднимать вопрос миссии ООН.