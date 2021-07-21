Почему украинской власти так важны все эти рейтинговые исследования? И почему рейтинг президента Зеленского остается стабильным? На эти вопросы ответил политтехнолог Александр Кочетков в новой программе «Главное» на канале My.ua .

По словам гостя программы, рейтинг президента Зеленского остается неизменным. «Это фантастично, потому что таких президентов у нас еще не было», - подчеркивает он. Эти выводы Кочетков сделал, сравнив результаты массы рейтинговых исследований и наложив их друг на друга: рейтинг продолжает оставаться стабильным.

А потому он решил разобраться в причинах рейтинга президента. «Электоральное ядро его избирателей – это люди, которые любят и воспринимают его эмоционально с внешней стороны, а не как государственного деятеля», - объясняет эксперт.

В общем Кочетков отмечает, что действующая украинская власть полностью зависит от рейтингов и проводит закрытые исследования буквально каждую неделю. «Как наркоман зависим от химического вещества, так же наша сегодняшняя власть зависима от «циферок» рейтинга», - прибегает он к сравнениям. По словам эксперта, рейтинги сверяют даже после незначительных событий, чтобы четко отслеживать все колебания настроений общества и тенденции.

Тем не менее, предупреждает он, спрос на рейтинги может обернуться появлением фальсификаторов и манипуляторов. Кочетков отмечает, что настоящие профессионалы, занимающиеся выборами, дают заказ на рейтинговые исследования исключительно проверенным агентствам.

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