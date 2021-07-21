Есть ли вероятность, что украинцы выйдут на улицы, если действия власти их не устроят? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует военный эксперт Юрий Кочевенко.

«Выйти на улицу – такой вариант присутствует всегда. Украинская история показывает, как народ может реагировать на решения власти, которые его не устраивают. Я говорю о другом: что бы ни происходило – это не повод отчаиваться и говорить: всё пропало, давайте сдадимся. Надо следовать старому принципу: делай что должен, и будь что будет. И даже если сегодня мы проиграем, то выиграем в будущем. Будущие поколения вспомнят об этой борьбе и станут ею вдохновляться, как мы вдохновляемся Сечевыми стрельцами, Петлюрой и Скоропадским. Они создадут новую независимую Украину», - уверен эксперт.

Он также заявил, что считает политическое сотрудничество с Китаем допустимым, если оно соответствует интересам Украины.

«Возможно, шаги в сторону Китая – это не проявление слабости, а попытка поиграть в многовекторность. Если Запад нас не слишком хочет, нужно позаигрывать с Китаем, и Запад передумает. Я допускаю, что всё это – лишь попытка подготовить козырь перед поездкой Зеленского к Байдену. Возможно, это какая-то сложная политическая комбинация», - говорит Юрий Кочевенко.

Как сообщает Politeka , ранее он отмечал, что страны НАТО давно могли принять Украину в свои ряды, если бы хотели этого.