Псевдожурналисты используют свои купленные удостоверения для того, чтобы пробираться в Верховную Раду и нападать на народных депутатов. Об этом во время заседания круглого стола на тему «Оружие – для псевдожурналиста: как остановить неконтролируемое получение разрешений на оружие за удостоверением представителя СМИ» заявил нардеп Евгений Брагар.

Об єтом сообщает информационній портал Стопкор.

«Самым страшным является то, что объявления о продаже этих журналистских удостоверений размещают в большом количестве на сайте OLX — это является очень большой проблемой. Очень страшно то, что на прошлой неделе один человек попал в Верховную Раду по “липовым” удостоверением и совершила нападение на народного депутата», — рассказал нардеп.

Брагар добавил, что после этого события Комитет по вопросам свободы слова отменил аккредитацию этой псевдожурналістки.

«Также опасным является то, что подобные люди используют эти удостоверения для незаконного получения оружия. Если мы взглянем на результаты соцопросов, то узнаем, что большая часть населения Украины выступает против свободного оборота оружия. Именно в связи с этим соответствующий законопроект несколько месяцев назад был провален во время рассмотрения в Верховной Раде, лично я тоже голосовал красной кнопкой», — заявил Брагар.

По его словам, если общество выступает против свободного оборота оружия, то и государство должно заняться незаконным оборотом журналистских удостоверений и незаконной выдачей разрешений на оружие.

"По моему мнению, у нас есть два решения, чтобы решить эту проблему. Во-первых, нужно изменить саму процедуру выдачи разрешения на оружие журналистам. В этой сфере многие относятся неоднозначно к такой возможности для журналистов. Лично я знаю лишь нескольких журналистов, которые этой процедурой воспользовались, и они действительно делают свою работу.

Во-вторых, государство может на законодательном уровне начать регулировать выдачу журналистских удостоверений, потому что действующее законодательство не позволяет привлекать к ответственности те редакции, которые продают эти удостоверения», — резюмировал народный депутат.

Впрочем, это не единичная ситуация. Похожая история произошла со швеей родом из Николаева. Ирина Топчий приобрела удостоверение журналиста и взялась всеми силами компрометировать профессию. Об этом во время круглого стола рассказал председатель правления ВОО «Стоп коррупции» Игорь Бондарчук.

По его словам, госпожа Топчий представляет себя представительницей ООО «Независимая пресса», однако никаких публикаций или репортажей за ее авторством просто не существует. По данному факту открыто уголовное производство.

В социальных сетях женщина зарегистрирована под вымышленным именем, а его намерения, которые Ирина открыто транслирует своим 28 тысячам фолловеров – довольно радикальные: «Вот такое лицо у меня, когда я убиваю», «Не паникуйте. Умрем – так умрем», – подписывает она свои фотографии. Журналист проекта "Стоп коррупции" Денис Гойко предполагает, что такие негативные настроения могут быть связаны с приемом транквилизаторов.

Она также делится на видео с подписчиками своими собственными ощущениями от приема гидазепама - сильного транквилизатора, который можно приобрести только по рецепту. Поэтому непонятно, каким образом ей выдали медицинскую справку для получения разрешения на травматическое оружие.

"Представитель какой-то сомнительной редакции может получить право на оружие и непонятно как его использовать. Ирина Топчий и ее история – типичный пример того, как это может происходить. Мы видим, что ее заявления и намерения – реальны. Она действительно выкладывает в соцсетях посты, полные ненависти, и заявляет, что она киллер. И такая ситуация-нередка. Мы должны взять ее пример за основу и понять, что последствия неконтролируемой выдачи оружия могут быть фатальными. Тем более это происходит на глазах малолетней дочери. Такие люди заходят беспрепятственно в учебные заведения, в частности в данном случае в Александрийскую гимназию в Киеве», – прокомментировал эту историю Игорь Бондарчук.

Напомним, 6 августа в медиацентре «СтопКор» состоялось заседание круглого стола на тему «Оружие – для псевдожурналиста: как остановить неконтролируемое получение разрешений на оружие за удостоверением представителя СМИ». Цель мероприятия-обсуждение ситуации относительно неконтролируемого издания оружия псевдожурналистам и последствий, к которым может привести такая ситуация, а также наработка предложений по решению проблемы.