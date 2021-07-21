В новой программе «Главное» на канале My.ua политтехнолог Александр Кочетков попробовал спрогнозировать возможные досрочные президентские и парламентские выборы этой осенью.

«Думаю, что президентские перевыборы этой осенью не предвидятся, а вот если пойдут уличные столкновения, связанные с Минскими соглашениями, то досрочные парламентские выборы могут быть сочтены Офисом Президента в качестве безопасного и эффективного выпуска пара. Действительно, запущенные досрочные парламентские выборы позволят немножко разрядиться, если противостояние будет действительно жестким», - подчеркнул он.

Кочетков считает, что если президент отложил президентские перевыборы на 2022 год, то его рейтинги еще упадут и скорее всего он продрейфует до конца срока и будет пытаться мобилизоваться на второй срок по истечению первого. По словам политтехнолога, в этом году можно было бы президентские досрочные выборы провести, и у него был колоссальный шанс переизбираться и обнулить предыдущие три года.

«Но президент от этого шанса отказался, а парламентские перевыборы – это 50 на 50. То есть очень большие шансы, но когда я говорю, что досрочные парламентские выборы возможны – это означает, что в стране происходит хаос и беда, а парламентские выборы являются способом минимизировать последствия этой беды. И когда я говорю, что они возможны, то нас ожидают трудности и потрясения. И на самом деле, не дай Бог, чтобы это произошло», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Загороднего, что они в любом случае рассматривают сценарий досрочных выборов.

Также ранее для Politeka Лупова рассказывала, что «Слуга народа» не пойдёт снова на выборы с тем же списком, что в прошлый раз.