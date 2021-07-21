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Його особистий шлях духовності був складним і довгим
Це сьогодні він має все: щасливу родину, коханою дружину, п’ятеро дітей, гарний будинок, бізнес, гроші, здоров’я. А більше 10 років тому залишився сам-на-сам на волосині від смерті, з невиліковним діагнозом.
Колись молодий бізнесмен, Андрій Дуйко був зовсім далекий від езотерики.
Життя принесло хвилі біди. Спочатку – перелам хребта і 9 місяців - у ліжку. Потім – онкологія. Лікарі поставили на ньому хрест і відправили помирати. Андрій вже подумки був готовий до найгіршого. Аж раптом зрозумів: він навіть і не жив!
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«Мене раптом осяяло. Просвітління, якщо можна так сказати, прийшло у потягу, коли я повертався з Польщі. Я почав розуміти, що я не живу! Я займався чим завгодно. Думав про те, що мені потрібно заробити гроші, що я маю бути для когось хорошим, думав про країну, про проблеми і ще про щось. Але я ніяк не жив!..
Приречений до гіршого, я зміг не тільки вижити, а й почати жити по-справжньому.
Це було початком мого «езотеричного подвигу», як я його для себе тепер називаю».
Чоловік став міняти власне ставлення до життя, Кожну хвилину, кожну мить приймав як подарунок.. Знову вчився отримувати радість від простих речей, від самого процесу життя. І сталося диво, яке не може пояснити наука: життя, яке вже йшло від нього, наповнилось новими яскравими барвами.
Унікальність порад засновника Міжнародної Езотеричної школи Кайлас Андрія Дуйка – в їх простоті і банальності.
Випробувавши на собі власні теорії і практики, переконавшись у їхній дієвості, Андрій Дуйко став ділитись своїми напрацюваннями з іншими людьми. Так народилась езотерична школа Кайлас, яка нині об’єднує сотні тисяч учнів.
«Одна из основних концепцій эзотеричної школи Кайлас – навчити людину відчувати від життя радості», - зазначає Андрій Дуйко.
Власною місією він вважає повернення людей до вічних духовних цінностей, які сьогодні підміняються «короткими» задоволеннями цивілізації.
Прагнення до краси, духовне зростання і позитивне ставлення до життя, приносять з собою успіх у всіх сферах: налагодження особистого життя, зростання фінансового рівня, зміцнення здоров’я – упевнений Андрій Дуйко.
Тисячі його послідовників з різних країн запевняють: неймовірним чином постулати Дуйка діють! Чому жити з езотерикою зручно і вигідно – розповів сам автор численних публікацій, книг і навчальних семінарів, бізнесмен і щасливий сім’янин Андрій Дуйко.
Зазначимо, ідеї Андрія Дуйка називают новаторством в усіх напрямках самопізнання. Автору належать більше 300 навчальних семінарів і печатних видань. Серед них"Введение в эзотерику " (4 томи), " 303 совета для счастливой жизни ", "Причины заболеваний человека", "Магия денег", "Доктрина бизнеса", "Привлечение фортуны", "Сексуальная магия", "Ментальная механика целительства", "Эзотерика и дети", "Противоядие злу", " 70 мастер-классов Сангая", "7 ступеней Школы Кайлас " й багато інших. https://duiko.guru/international-center-duiko