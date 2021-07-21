Власть намеренно доводит до банкротства наиболее ликвидные государственные предприятия, чтобы за бесценок отдать их покупателям Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов, передает 061. По его словам, только за 2020 год государство получило 51 млрд грн убытков от деятельности госкомпаний, причем львиную долю этих убытков нанесли предприятия, которые должны были бы быть сверхприбыльными: «Нафтогаз», «Укрэнерго», «Укрзализныця», «Энергоатом». Прибыльными, согласно статистике, являются лишь 28% от общего количества госпредприятий. Народный депутат напомнил, что власть не просто обесценивает государственные предприятия, но и бездумно распродает важные активы.

"Сейчас пытаются продать наиболее ликвидные, а иногда даже стратегические предприятия с тем, чтобы получить быстрые доходы. Власти задекларировали, что в этом году надеются получить 12 млрд грн от приватизации государственных объектов. Можно только представить, сколько предприятий уйдет с «молотка», учитывая, до какого состояния их довели. В лучшем случае продажа будет по себестоимости компании. Именно с этой целью целый ряд потенциально выгодных для государства предприятий сейчас умышленно доводят до банкротства», — подчеркнул нардеп.

«Были прецеденты, когда власть за счет полученных средств от приватизации выплачивала государственные долги перед западными кредиторами. Фактически государство отдает эти средства и не инвестирует их в развитие экономики Украины», — подытожил Сергей Шахов.

"Наш край" призывает навести порядок не только в приватизации но и управлении госпредприятиями. Во-первых, запретить продажу госкомпаний ниже себестоимости их активов. Во-вторых, не менее 30% средств от продажи государственного имущества передавать в местные бюджеты общин, где находится предприятие. В-третьих, нужно создать специальный Фонд инвестиций, который будет наполняться средствами от приватизации госкомпаний. Фонд должен финансировать приоритетные государственные программы для стимулирования развития реального сектора экономики.