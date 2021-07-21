Территориальное управление ГБР Полтавы разоблачило противоправную деятельность организованной группы лиц, которая присвоила более 4,5 млн грн во время работ по утеплению школ и детсадов города Днипра
Как сообщает официальный сайд ГБР, в течение 2019-2020 годов в детских садах и школах Днипра проводились работы по программе повышения показателей энергоэффективности. Средства на это были выделены местному бюджету Европейским банком реконструкции и развития, передает ukranews.com.
Один из владельцев частного общества уговорил определенных лиц из числа чиновников и предпринимателей, чтобы обманным путем вывести выделенные средства.
На основании строительно-технической экспертизы установлены убытки в сумме более 4,5 млн гривен.
14 июля 2021 следователи ГБР сообщили о подозрении шести лицам, в том числе заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днипровского городского совета.
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Также, сотрудники ГБР проверят работы и на других объектах в Днипре.
Отметим, это не первый раз, когда членов команды городского головы Днипра Бориса Филатова подозревают в хищениях. В 2019-м подозрение объявили заместителю Филатова Михаилу Лысенко, который якобы присвоил почти 30 млн гривен бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днипре.
Еще раньше, Филатова обвиняли в финансировании его предвыборной кампании из городского бюджета, что является нарушением украинского законодательства.