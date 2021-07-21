Существуют ли в украинской власти фигуры, которые заинтересованы в капитуляции перед Россией? Своё мнение по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает политический эксперт Александр Мусиенко.

«В СМИ появлялись публикации о том, что в Офисе президента или около него есть люди, которые дают лидеру советы, выгодные России. Я стараюсь перепроверять такую информацию, ведь написать могут разное. Но мои наблюдения подтверждают, что Зеленского подталкивают действовать в пользу РФ. Достаточно вспомнить скандал с «вагнеровцами», когда власть сначала всё отрицала, а потом всё признала. Некоторые интервью президента показывают, что его либо неправильно информируют, либо просто подставляют. А Украину тоже мониторят различные политики, дипломаты, разведки. Они пишут отчёты и пытаются понять: что же здесь происходит?», - говорит гость программы.

В качестве примера он назвал случай, когда Украина настаивала на вступлении в НАТО, но была опубликована статья секретаря СНБО, в которой он фактически обвинил Францию и Германию в аннексии украинских территорий.

«Французы в своё время хотели продавать России «Мистрали», но после украинских протестов отказались от этого намерения, понеся убытки на два миллиарда евро. Я не идеализирую французов, но они никогда не развязывали России руки для действий против Украины», - подчёркивает Александр Мусиенко.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что у Украины нет надобности значительно усиливать морской флот.

Также Politeka сообщала, что Мусиенко выразил оптимизм относительно перспектив принятия Украины в НАТО.